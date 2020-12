‘We are the thousand - l’incredibile storia di Rockin’1000’: con l’Ariston Sanremo un capodanno in mille

Giovedì 31 dicembre, a partire dalle 22, evento speciale dedicato al debutto on-demand in prima visione di 'We Are The Thousand - L’incredibile storia di Rockin’1000', il documentario di Anita Rivaroli che racconta l’incredibile avventura della più grande Rock Band al mondo, composta da 1000 elementi e nata per convincere i Foo Fighters ad esibirsi dal vivo a Cesena! In collaborazione con IWonder Pictures, la proiezione sarà preceduta da un’introduzione live in compagnia dei protagonisti del film e della regista Anita Rivaroli, visibile come sempre anche sulle pagine Facebook di tutte le sale aderenti al circuito #iorestoinSALA.

Sono passati cinque anni da quel 26 luglio 2015, giorno in cui all’Ippodromo di Cesena si sono dati appuntamento chitarristi, batteristi, bassisti e cantanti da tutta Italia per suonare e urlare a squarciagola Learn to Fly, una delle hit indimenticabili dei Foo Fighters. Un concerto di una sola canzone, con l’obiettivo di portare la band dell’ex batterista dei Nirvana Dave Grohl a Cesena per una tappa del tour italiano. Un evento straordinario, un successo sotto tutti i punti di vista, compreso il più importante, perché dopo avere visto il videoclip della loro canzone cantata e suonata da 1000 artisti, i Foo Fighters decisero di suonare a Cesena! Oggi Rockin’1000 è una realtà conosciuta a livello globale, che riceve riconoscimenti, inviti e proposte di collaborazione in tutto il mondo. Dal 2016 organizza veri e propri concerti negli stadi - Cesena, Firenze, Parigi, Francoforte - e iniziative speciali che vedono protagonisti 1000 musicisti. Rockin’1000 nasce da un’idea di Fabio Zaffagnini, Claudia Spadoni, Martina Pieri, Mariagrazia Canu, Francesco Ridolfi “Cisko” e Anita Rivaroli.

Un appuntamento da non perdere per salutare, finalmente, questo 2020! E quale modo migliore per dire addio a un anno da dimenticare se non partecipando a 'Dressed to kill 2020? Si tratta di un piccolo gioco scaramantico da fare tutti assieme per “uccidere il 2020”! Niente di sanguinario, l’omicidio è totalmente simbolico e le regole sono poche e semplici: la sera del 31 dicembre basterà vestirsi eleganti, scegliere un film online in uno degli oltre 60 cinema virtuali di #iorestoinSALA e quando scatta la sospiratissima mezzanotte... fotografare il momento del brindisi! È il modo in cui #iorestoinSALA, il circuito italiano online per il cinema di qualità, ha deciso di rendere omaggio al più grande potere del cinema: quello dell’immaginazione. Le foto andranno poi spedite all’indirizzo dtk2020@gmail.com e andranno a formare una gallery pubblicata sui profili Facebook delle sale del circuito. Un anno da dimenticare, un ponte verso la riapertura dei cinema.