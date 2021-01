Festival di Sanremo 2021: Achille Lauro ed Elodie con Amadeus che conferma l'idea della 'nave bolla'

Achille Lauro ed Elodie saranno al Festival di Sanremo: la conferma arriva dal presentatore e direttore artistico Amadeus, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Zeta.

Dopo aver partecipato alla gara dello scorso anno Elodie sarà una delle donne del festival, in qualità di co-conduttrice per una sera. Ospite fisso della kermesse canora sarà Achille Lauro così come l’attaccante del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Amadeus ha anche parlato della ormai nota idea della nave da crociera, in rada di fronte a Sanremo, per mantenere il pubblico in una bolla: “Tutta l’area di Sanremo va riorganizzata – ha detto Amadeus – perché vogliamo un Festival tradizionale perché anche gli artisti ne hanno bisogno”.

L’idea della nave per il pubblico prevede la messa in sicurezza di 500 persone che potranno essere il pubblico dell’Ariston, ovviamente con il massimo dei controlli. Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, ha confermato di valutare diverse ipotesi per ogni categoria, dal pubblico alla stampa. Le decisioni verranno prese dopo le feste.