Riunione tra le Amministrazioni comunali di Sanremo, Venezia e Saint Vincent per la riapertura dei Casinò

Sarà sottoposto un documento al Governo, per evidenziare l’importanza che o Casinò rivestono nel tessuto economico delle diverse realtà locali coinvolte. E’ questa la decisione principale presa ieri mattina, nel corso dell’incontro in webinair, che ha visto protagoniste le Amministrazioni comunali delle tre città italiane, che hanno una casa da gioco.

Insieme a quella di Sanremo, infatti, ieri c’erano anche quelle di Venezia e Saint Vincent, unite per fare fronte comune e salvaguardare le tre case da gioco. I tre esecutivi hanno anche confermato che, nei prossimi giorni, terranno un incontro con alcuni parlamentari delle regioni interessate, per chiedere loro di sollecitare il Governo a far riaprire i Casinò.

Le Amministrazioni, nell’incontro di ieri, hanno confermato l’importanza economica nei rispettivi luoghi, senza dimenticare il fondamentale riferimento occupazionale. Il solo Casinò di Sanremo conta su circa 250 dipendenti, più il settore di bar e ristoranti, senza dimenticare l’indotto. Nei mesi scorsi più volte è stato evidenziato dal presidente del Cda, Adriano Battistotti, l’importante investimento fatto nella sicurezza sanitaria all’intero della casa da gioco matuziana.