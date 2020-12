Bocciato l'emendamento per il bonus fiscale ai frontalieri pensionati: Parodi "Deluso ma me lo aspettavo"

“E’ stato bocciato l'emendamento che avrebbe concesso il bonus fiscale ai pensionati frontalieri. Un emendamento ben motivato, con i sindacati che avevano anche allegato il parere del garante del contribuente che dava loro ragione.

“Una ingiustizia – sottolinea il segretario del Fai, Roberto Parodi - che purtroppo la politica non vuole colmare. Si va in pensione si guadagna meno mentre portiamo soldi dall’estero e paghiamo di più di tasse. C'è la contrarietà dei sindacati che forse hanno paura di guadagnare meno con meno dichiarazioni dei redditi e tessere. C'è la presa in giro, con successo, della politica di qualsiasi colore con promesse durante le campagne elettorali e poi una volta eletti se ne fregano. C'è chi gioca con l'ignoranza in materia legislativa per fare false promesse sapendo bene che non porteranno a niente ma molti di noi mettiamo dei bei likes”.

“È passata anche questa legge di stabilità – termina Parodi - ci riproveremo il prossimo anno sicuramente ma finché non ci mettiamo in testa,per primi noi, che dobbiamo guardare i nostri interessi non arriveremo mai a niente e saremo costretti a farci tartassare”.