Sanremo accende il Natale anche nella rinnovata piazza Borea d'Olmo (Foto e Video)

A Sanremo si accende il Natale anche nel cuore del 'salotto buono'. Questa sera si sono illuminate per la prima volta le decorazioni che il Comune ha installato in piazza Borea d'Olmo, il tradizionale albero di luce con tanto di pupazzo-sciatore (con mascherina) a fargli compagnia. La magia del Natale resiste all'emergenza covid, anche se quest'anno è stata ovviamente annullata la consueta cerimonia per la prima accensione.

Grande la soddisfazione per l'assessore Giuseppe Faraldi che ha voluto presenziare alla prima accensione. Un Natale non semplice, ma le tradizioni vanno rispettate e, soprattutto, una città turistica deve sempre mantenere alta la propria bandiera di spensieratezza e gioia.

Le dichiarazioni dell'assessore Giuseppe Faraldi