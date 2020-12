Taggia: a Natale “Compra sotto casa e tieni viva la tua città”, l''invito del comune per aiutare il commercio locale - Video

“Compra sotto casa e tieni viva la tua città”. È un messaggio semplice ma di grande importanza quello che il Comune di Taggia, attravers o l’assessore Barbara Dumarte e la consigliera comunale Chiara Cerri, vuole ricordare alla cittadinanza a pochi giorni dal Natale. Comprare nei piccoli negozi di vicinato o ai banchi del mercato aiuta la comunità a rimanere unita e forte anche in un anno di grande difficoltà come questo 2020.

Taggia, Levà ed Arma di Taggia conoscono bene la realtà del piccolo commercio locale. In ognuna delle tre zone si possono trovare attività di ogni tipo. A Natale le idee per un regalo sono infinite, facendo un giro sotto casa si può trovare qualsiasi prodotto: dal capo d’abbigliamento, all’accessorio di moda, dai libri all’artigianato passando per le eccellenze enogastronomiche come olio, olive, canestrelli e biscotti. Basta solo lasciarsi ispirare dalle vetrine addobbate di rosso, oro e argento, dalla musica e dalle luminarie per scaldare i cuori e aiutare a tenere viva la città.