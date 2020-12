Bordighera: il Sindaco Vittorio Ingenito analizza un anno difficilissimo sul piano sanitario ed economico (Video)

Cominciamo oggi una serie di bilanci delle singole città della nostra provincia, per un 2020 che è sicuramente da dimenticare per i problemi che ci ha creato, ma che dovrà essere comunque ricordato per poter nuovamente pensare al futuro con fiducia.

Quest’oggi abbiamo parlato con il Sindaco di Bordighera, Vittorio Ingenito, che ha analizzato in questo modo l’anno orribile, vissuto anche nella città delle palme: “E’ stato un anno di grande responsabilità, espresso da tutti i concittadini, compresa una grande solidarietà. Sono molto soddisfatto del comportamento dei bordigotti che, in questo difficile periodo, i due aspetti non sono mai stati trascurati. E i risultati si sono visti sia in termini di contagi che di aiuti verso chi è in difficoltà”.

Adesso serve anche pensare al ‘dopo Covid’, sperando che arrivi il più presto possibile: “Bisogna guardare al futuro con ottimismo e sono convinto che, la vaccinazione che potrà arrivare al 60/70% a settembre, ci darà la possibilità di trovare quella normalità che a oggi non abbiamo. Proprio per questo auspico che tutti comprendano la necessità della vaccinazione, aderendo volontariamente per garantire il futuro della nostra città, della nostra economia e del commercio”.

Come vede i prossimi mesi nella sua città: “Dovremo sempre avere una positività per il futuro e sono certo che, insieme alla Giunta, lavoreremo insieme per il turismo e il commercio. Cercheremo strade per evitare un aumento della pressione tributaria e, anzi, dovremo trovare delle riduzioni per il commercio, che ha subito grandi problemi. Per il futuro turistico stiamo lavorando su diversi progetti e infrastrutture, che possano creare la destagionalizzazione, offrendo l’opportunità ai turisti di venire a Bordighera nei mesi autunnali e invernali”.