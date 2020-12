Triora nel 2021 punta sulla cultura: progetto da 125mila euro per il Museo Etnostorico della Stregoneria

Gritaccess mira a istituire una rete di musei e patrimonio culturale, sommando all’accessibilità fisica e culturale di tale patrimonio la valorizzazione economica del suo potenziale. La strategia messa in campo prevede una promozione comune, attraverso più canali, come: la realizzazione di “app”; la produzione di materiali stampati; segnaletica e cartellonistica dedicate. Un cammino comune per arrivare alla creazione di un “Grande Itinerario Tirrenico Accessibile” tra i territori transfrontalieri interessati dal progetto e diversi itinerari secondari tesi alla conoscenza, valorizzazione e fruibilità di tematiche e patrimoni locali.

Per il MES di Triora questo si tradurrà in diversi interventi di ammodernamento per migliorare accessibilità e fruibilità di ambienti e contenuti. Sono previsti allestimenti con l’uso di touch screen e materiali multimediali, multilingua, rivisitati, con particolare riguardo a utenza ipovedente, non udente o con disabilità psichiche. Infine, verrà implementata la possibilità di visitare virtualmente il museo, andando a offrire l’opportunità ad esempio di poter vedere molti pezzi ad oggi non ancora esposti. Sarà realizzato un sito web con relativi profili social dove promuovere i contenuti del MES.