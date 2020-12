Ventimiglia: il Desco Secondino, guidato dallo chef Diego Pani, offre il pranzo di natale alla Caritas Intemelia

Non poteva certo mancare questo Natale il Desco Secondino di Ventimiglia, iniziativa solidale alimentare guidata dallo chef Diego Pani. Tavole imbandite per 150 persone della Caritas Intemelia in ‘box’ appositamente create, affinché tutti godere di un pranzo natalizio completo da leccarsi i baffi, per non sentirsi soli ma calorosamente accolti dalle braccia altruiste del ‘Desco’, pronto a intervenire nei momenti di difficoltà e far vivere a chi non può una festa nella festa.



Ce lo ha raccontato un entusiasta chef Diego Pani: “Come sempre il Desco Secondino vuole essere presente durante i momenti di difficoltà. Offriremo il pranzo di Natale a 150 persone, famiglie di Caritas Intemelia. Il tutto allestito all’interno di apposite ‘box’ nelle quali li attenderà una tavola imbandita in modo che anche chi non può possa ricevere e gustare un pranzo natalizio. Non sveliamo il primo piatto, è una sorpresa ma assicuro che sarà ottimo. Siamo consci di non poter sfamare tutti ed in ogni momento ma siamo orgogliosamente pronti ogni volta che possiamo al fine di portare gioia a coloro che non possiedono i mezzi”.



“Voglio ringraziare tutti i ristoratori che hanno aderito all’iniziativa e sono sempre di più, riconoscibili dall’adesivo incollato sulle loro vetrine - conclude Pani - entrare nei loro locali significa sedersi a tavola di chi aiuta e costituisce una valore aggiunto, aiutando quindi chi offre il suo aiuto. Ringrazio anche i bottegai e le altre attività che hanno donato tanto, portando prodotti presenti sulla tavola di chi necessita di una mano. Abbiamo preferito utilizzare il nostro tempo al servizio dei bisognosi per fare in modo che si sentano come al ristorante in un periodo in cui è impossibile andarci. Il ‘Desco’ che non si ferma mai, ritornerà senza dubbio a Pasqua o anche prima”.