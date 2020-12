24 dicembre-6 gennaio: prende forma l'ipotesi di una Italia 'rossa' nei festivi e 'arancione' nei lavorativi

Dopo le avvisaglie di ieri fonti di governo annunciano le "misure anti-Covid di Natale" che potrebbero emergere nel prossimo DPCM. Quanto stabilito è frutto anche del confronto odierno tra il Premier Giuseppe Conte e il ministro per gli Affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Si prospetta quindi lo schema di una Italia 'rossa' nei festivi e 'arancione' nei feriali, dal 24 dicembre al 6 gennaio. Tuttavia con alcune tortuosità.

Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Ma con il veto di accedere ai Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Annunciata inoltre la deroga "nei due commensali", a quanto si apprende da fonti di governo, nelle misure restrittive che verranno messe in campo per le festività natalizie. Tuttavia, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni sarà consentito, sia nelle giornate "rosse" che in quelle "arancioni" a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati i minori di 14 anni, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.