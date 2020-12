Sanremo: vertice in Comune con titolari di chioschi e dehors, Ormea “Clima collaborativo, tempo fino al 30 giugno per regolare abusi e rientrare con i pagamenti”

Riunione questa mattina in Comune tra i titolari di chioschi e dehors e l’assessore al Patrimonio, Silvana Ormea. Al centro del vertice la proroga fino al 30 giugno per il rinnovo delle concessioni, pratiche che il Comune di Sanremo stava portando avanti quando la Regione lo ha anticipato di una manciata di giorni. L’importante è che molte realtà della zona potranno contare sia sulla proroga che, soprattutto, sul rinnovo delle concessioni per 12 anni come stabilito dalle direttive del Ministero.

Il Comune di Sanremo e l’assessore Silvana Ormea tendono la mano ai commercianti con ulteriori disposizioni in loro favore. I titolari di chioschi e dehors avranno tempo fino al 30 giugno anche per sanare eventuali abusi o occupazioni eccessive di terreno. Stessa data anche per rientrare delle spese di canone non versato nei mesi scorsi.



“C’è stato un clima molto collaborativo, una riunione distensiva e ho vito tutti molto contenti - commenta ai nostri microfoni l’assessore Ormea - da parte nostra, purtroppo, per motivi di bilancio non abbiamo potuto scontare i due mesi di canone del periodo di lockdown, ma daremo tempo fino al 30 giugno per rientrare dei pagamenti”.

Diverso, invece, il percorso che seguiranno i locali di porto vecchio che rientrano le progetto per il restyling dell’intera area.