Coronavirus: confermato il calendario di zone 'rosse' e 'arancioni' per Natale e le feste di fine anno

Tutto confermato, rispetto alle indiscrezioni di oggi, nel Decreto illustrato questa sera dal Premier Giuseppe Conte. L’Italia sarà zoma 'rossa' nei giorni festivi e 'arancione' in quelli feriali, dal 24 dicembre al 6 gennaio.

Nel periodo delle festività si potrà uscire dal territorio dei piccoli Comuni sotto i 5mila abitanti, entro un raggio di 30 chilometri. Ma con il veto di accedere ai Comuni capoluogo, anche se si trovano entro un raggio di 30 km.

Saremo in lockdown nei giorni: 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre ma anche: 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5 ma è stata confermata dei ‘due commensali’. Tuttavia, fermo restando il divieto di spostamento tra le Regioni sarà consentito, sia nelle giornate ‘rosse’ che in quelle ‘arancioni’ a massimo due non conviventi di effettuare visite nelle abitazioni private. Dalla deroga non sono conteggiati i minori di 14 anni, i cui spostamenti saranno quindi consentiti.

Conte ha confermato che partiranno immediatamente i ristori per 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che chiuderanno, riceveranno il 100% sulla base di quanto ricevuto dal Decreto Rilancio.

ZONA ROSSA

Nello specifico il 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 1, 2, 3, 5, 6 gennaio saranno giornate rosse per tutto il Paese. “Sono misure per permettere quel minimo di socialità che si addice a questo periodo” - ha spiegato il Premier. Si esce solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Si potranno ricevere nella propria abitazione sino a 2 persone non conviventi dalle 5 alle 22, esclusi i figli minori di 14 anni, portatori di disabilità o conviventi non autosufficienti. In questo periodo consentita l’attività motoria e sportiva all’aperto in forma individuale. Chiusi gli esercizi commerciali, bar, ristoranti, centri estetici. Sì alle consegne asporto fino alle 22 e consegne a domicilio. Aperti supermercati e negozi di prima necessità insieme a edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri. Chiese aperte per le funzioni sino alle 22.

ZONA ARANCIONE

I giorni feriali 28, 29, 30 dicembre e 4 e gennaio saranno invece zone arancioni. Consentiti gli spostamenti all’interno del proprio Comune di residenza senza giustificazione e tra i Comuni con meno di 5 mila abitanti nel raggio di 30 km, esclusi i capoluoghi di provincia. Restano chiusi bar e ristoranti, consentite le consegne a domicilio e l’asporto fino alle 22. Negozi aperti fino alle 21.

DECRETO RISTORI

Il Premier ha poi spiegato le nuove misure economiche a sostengo delle attività con 645 milioni a favore dei ristoranti e bar che dal 24 al 6 gennaio sono costretti alla chiusura. Riceveranno il 100% di quanto ricevuto sulla base del decreto rilancio

“Il Parlamento ha approvato nelle scorse ore il decreto ristori e sta completando l’approvazione legge di bilancio che contiene ulteriori interventi economici con il contributo delle forze di maggioranza ma anche di opposizione, il parlamento inoltre sta rafforzando il regime interventi categorie più esposte della crisi economiche come partite iva e lavoratori autonomi. Abbiamo davanti la fine di questo incubo" ha concluso Conte ricordando la data del Vaccine Day: “ci avviniamo al 27 dicembre. Non risolveremo il problema il 27 dicembre, dovremo attendere i primi mesi dell’anno con la distribuzione, ma interverremo con un piano di vaccinazione che abbiamo già anticipato”.