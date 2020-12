Bordighera: rapporti con Rivieracqua, le voci dell’opposizione in linea con il sindaco Ingenito e con la maggioranza

Dopo il secondo incontro tenutosi ieri da parte dei capigruppo consiliari concernente i rapporti tra il Comune di Bordighera e Rivieracqua è emersa la decisione unanime da parte di maggioranza e opposizione di preparare una mozione condivisa da presentare al prossimo consiglio comunale.



In questa situazione delicata, le minoranze sono sulla stessa linea di pensiero del sindaco Vittorio Ingenito, si cerca di ottenere il meglio per la Città delle Palme come sostiene il consigliere ed ex primo cittadino Giacomo Pallanca: “L’opposizione è molto chiara, mantiene una linea coerente con quella che è stata sin dall’inizio del mio mandato. In questo preciso momento noi abbiamo un ricorso in Consiglio di Stato che è una posizione consolidata dal 2012, con un quadro normativo modificato nel 2014. C’è forte preoccupazione perché se Bordighera entrasse in Rivieracqua, che una società con delle difficoltà e che potrebbe anche fallire, la questione riguarderebbe anche i dipendenti comunali che sarebbero dunque sotto Rivieracqua. Per questo dovremmo fare un incontro con il commissario ad acta Checcucci. Io sarò il rappresentante delle minoranze, per presentare la mozione che stiamo preparando, tale mozione dovrà essere sottoscritta dall’intero consiglio, come segnale di compattezza da parte del comune di Bordighera sulla importante questione del futuro del servizio idrico”.



Dello stesso avviso è il consigliere Giuseppe Trucchi: “Dobbiamo cercare di dare mandato al sindaco per trattare con il commissario Checchucci. Il passaggio in Rivieracqua è molto complicato poiché è un ente con delle difficoltà grosse, per cui stiamo lavorando col sindaco per presentare una mozione condivisa da tutti. Daremo mandato a lui e ad un rappresentate della minoranza per trattare delle condizioni che ci facilitano e dunque a noi favorevoli. Siamo sulla stessa linea del sindaco”.

Stesso pensiero è quello del consigliere Mara Lorenzi: “Siamo tutti d’accordo che sia importante difendere la buona funzione del nostro servizio idrico per la città. È un servizio sociale e quindi è importante che vengano rispettati non solo tutti i parametri, ma anche la continuità. Stiamo cercando di capire insieme come ottenere il massimo sempre con l’obiettivo di garantire il meglio e una lungimiranza di piani per quello che dovrà essere il servizio idrico a Bordighera. Siamo prudenti per studiare la situazione e risolverla al meglio, consci dei doveri giuridici, stiamo elaborando il modo per essere sicuri che la città sarà ben servita negli anni a venire”.