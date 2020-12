Alluvione di ottobre, Di Muro (Lega) "Approvato mio odg, ristori per danni in Liguria e Piemonte"

“Con l'approvazione alla Camera dei Deputati di un ordine del giorno a mia prima firma il Governo si impegna a riconoscere indennizzi alle persone e alle aziende colpite dagli eventi calamitosi del 2 e 3 ottobre scorso che hanno coinvolto Liguria e Piemonte".

Lo afferma il deputato ligure della Lega Flavio Di Muro che spiega: "È una prima risposta rispetto al silenzio assordante che ha accompagnato le azioni del Governo dalla gestione post emergenziale fino ad oggi. In provincia di Imperia non abbiamo visto nessun Ministro, Viceministro o Sottosegretario visitare i luoghi disastrati dal nubifragio, nessun impegno formale per aiutare Comuni, imprese e cittadini a indennizzare i danni subiti, solo una prima tranche di risorse per le somme urgenze, peraltro insufficienti".



"Ora, con l'approvazione del mio odg, registriamo almeno una promessa di attenzione per i cittadini che hanno perso beni e subito danni a loro immobili. - conclude Di Muro - Vigilerò affinché a questa presa di coscienza del Governo seguano fatti concreti”.