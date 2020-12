'Sanremo Giovani' continua a non decollare sul piano televisivo: ieri solo un milione e 800mila spettatori

‘Sanremo Giovani’ stenta proprio a ingranare negli ascolti televisivi e anche quest’anno non è certo andato particolarmente bene. Con 1,8 milioni telespettatori è addirittura fuori dalla classifica delle prime quattro trasmissioni di Rai Uno, battuto da ‘L’Eredità’ (5,2mln), ‘I soliti ignoti’ (4,7) e ‘La vita in diretta’ (2,3).

‘Sanremo Giovani’ non ha certo dato una mano a Rai 1 nella serata di ieri, visto che le reti di viale Mazzini hanno perso la ‘partita’ con quelle Mediaset sia in prima che in seconda serata. La trasmissione di Amadeus si è dovuta arrendere alle diverse emissioni proposte dai canali del ‘Biscione’, perdendo anche contro ‘Harry Potter’.

Un appuntamento, quello di dicembre con le canzoni dei giovani, che stenta a decollare. Sicuramente servirebbe qualche ospite importante, che possa aumentare l’appeal della trasmissione, visto che i soli giovani non sembrano riscontrare l’interesse del pubblico.