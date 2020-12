Imperia: annullato il Concerto di Natale, il Circolo Castelvecchio dà appuntamento al 2021

Il Concerto di Natale 2020 del Circolo Castelvecchio di Imperia informa che quest’anno non si terrà.

“Come abbiamo più volte ricordato – spiegano dal Circolo - il 2020 segna il trentennale del nostro sodalizio e per quest'anno avevamo in programma grandi manifestazioni per ricordarlo. Non avevamo fatto i conti (e come avremmo potuto?) con il COVID, questa terribile pandemia che ha colpito tutto il mondo e che ci ha condizionato in ogni aspetto della nostra vita.

Questa premessa per annunciare, con immenso dispiacere, che il Concerto di Natale 2020 quest'anno non avrà luogo.

È la prima volta in trent'anni, infatti questa è stata la prima manifestazione che il nostro Circolo ha organizzato grazie ai suggerimenti e all'aiuto di Franca Rambaldi, nostra indimenticabile amica ma, ne siamo certi, l'anno prossimo, quando il Covid sarà solo un brutto ricordo, torneremo ad organizzare un Concerto di Natale ancora più ricco e interessante, così come tante altre manifestazioni che festeggino degnamente il nostro trentennale.

Per ora vogliate gradire i nostri sinceri e grandi Auguri di buone feste natalizie e di proficuo e indimenticabile anno nuovo”.