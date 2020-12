Con la Rai in città si respira aria di Festival: così Sanremo è simbolo di musica e ripartenza (Foto)

‘Sanremo Giovani’ e, in generale, il mondo Rai, ha portato in città quell’aria di musica e spensieratezza che tanto fa felice l’intero tessuto sociale nostrano a ogni edizione del Festival. Per qualche ora è possibile che si siano messi da parte i brutti pensieri di un 2020 da dimenticare sperando che il ‘21’ sia foriero di buone notizie e, soprattutto, di ripartenza.

L’obiettivo del nostro Tonino Bonomo ha così immortalato i protagonisti di ‘Sanremo Giovani’ e i Campioni del prossimo Festival all’arrivo in città e all’uscita del Casinò. Mascherine, distanziamenti, niente folla di fan per gli autografi, ma almeno la città ha potuto simbolicamente riabbracciare quei volti che ne hanno fatto la capitale della musica pop italiana.

Ora la data segnata in rosso sul calendario è quella del 2 marzo 2021 quando, secondo i piani di Rai e Comune di Sanremo, ansierà il 71° Festival della Canzone Italiana. Per ricominciare da dove tutto si era fermato.





Fotogallery Tonino Bonomo