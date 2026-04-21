Persero la vita per sminare la città, Ventimiglia inaugura il monumento in memoria dei marinai francesi (Foto)

Ventimiglia inaugura il monumento in memoria dei marinai francesi deceduti il 19 agosto del 1945 nella loro opera di sminamento della città all’altezza della fontana del Putto.

Durante la cerimonia, svoltasi sabato, è stata, infatti, scoperta una targa alla presenza di autorità civili, militari e associazioni d'arma, combattentistiche, di marinai in congedo di Ventimiglia, della provincia e provenienti dalla Francia, di alpini, di Gabriella De Villa, madrina dell’evento, e dei cittadini.

Un'iniziativa proposta e voluta dall'alpino Dario Canavese per ricordare il 23enne Jan Raisigl, nato in Cecoslovacchia, il 29 enne Bedrich Grossmann, nato in Slovacchia, e un terzo militare il cui nome resta purtroppo sconosciuto ed esprimere riconoscenza per il loro sacrificio.