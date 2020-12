Sanremo: rinnovo delle concessioni per chioschi e dehors, ci sarà tempo fino al 30 giugno per sanare abusi e occupazioni eccessive

La prima commissione riunitasi questa mattina e presieduta dal consigliere comunale Marco Viale ha analizzato, tra le altre, anche la pratica inerente al rinnovo delle concessioni per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Si tratta, in estrema sintesi, di chioschi e dehors dei bar in molte zone della città, fatta eccezione per i baretti del porto vecchio che rientrano nel maxi progetto per la riqualificazione dell’intera area.

L’assessore Silvana Ormea ha specificato che il rinnovo sarà effettuato anche in virtù della delibera regionale che prevede la proroga dei termini al 30 giugno, la stessa data che il Comune fisserà come termine ultimo per la messa in regola di eventuali abusi o occupazioni eccessive di terreno.

La commissione, su richiesta del presidente Viale, ha anche dato risposta ai titolari delle concessioni di porto vecchio in merito al loro destino nel caso di mancato inizio del progetto di restyling. In quel caso le concessioni sarebbero rinnovate come negli altri casi in città.