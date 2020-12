Commercio su aree pubbliche a Sanremo: rinnovo delle concessioni prorogato al 30 giugno 2021

Ci sarà tempo fino al 30 giugno 2021 per il rinnovo delle concessioni demaniali per il commercio su aree pubbliche. Inizialmente il termine ultimo era fissato per il 31 gennaio e il Comune di Sanremo si stava attrezzando per predisporre proprio una proroga a giugno.

Questa mattina era in programma la discussione della pratica in prima commissione, ma il documento pubblicato da Regione Liguria ha di poco anticipato l’amministrazione matuziana stabilendo, di fatto, la stessa proroga. Come da regolamento la pratica è stata comunque discussa e votata in commissione, ma è possibile che non venga poi affrontata durante l’ultimo consiglio comunale del 2020.

La pratica in questione non va a toccare quella per il regolamento delle fiere e dei mercati che sta seguendo una procedura dedicata.