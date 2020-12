Sanremo: oggi nella chiesa della Villetta l'ultimo saluto a Pierino Oddo, per lui la 'guardia d'onore' della Municipale (Foto)

In tanti e con la guardia d’onore formata dai suoi colleghi della Municipale, al funerale di Pierino Oddo, il famoso agente che per tanti anni ha speso le sue ore per la Polizia Locale a Sanremo.

Pierino era conosciuto e ben voluto da tutti ed era noto in città anche per il suo ruolo di presidente provinciale di Acli e del circolo 'Toniolo'. Il funerale è stato celebrato oggi alla parrocchia della Villetta.

Tutta la comunità si è stretta al dolore della famiglia, in particolare della figlia Laura, del nipotino Daniele e del genero Mauro: “La partenza improvvisa di Pierino lascia un grande vuoto – hanno detto - un'altra colonna della Villetta se ne va ma sicuramente il ricordo resterà sempre vivo nei nostri cuori, nelle nostre menti e in tutto ciò che ha collaborato a creare. A lui un grazie per ciò che ha fatto nel corso degli anni”.

Il passaggio della bara è stato salutato, sugli ‘attenti’ da molti colleghi, come una vera e propria ‘guardia d’onore’. Alle esequie erano presenti anche gli 'Alpini' e diverse associazioni d'arma locali.

(Foto di Roberto Pecchinino)