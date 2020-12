Conferenza Stato-Regioni: dal Governo l'indicazione data ai Governatori è quella di 'Zona Rossa totale'

Tutta Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 7 gennaio per mettere il Paese in sicurezza. Sarebbero queste le indicazioni, secondo quanto riportato dall’agenzia Agi, che il Governo ha fornito alle Regioni nel corso della riunione che questa mattina ha anche dato il via libera al piano vaccini.

Il Ministro Roberto Speranza avrebbe confermato ai Governatori regionali che, all’interno dei territori che sono entrati in ‘zona rossa’ si sono registrati risultati importanti mentre, gli altri (zona gialla) sono quelli che hanno sofferto maggiormente. Sarebbe pericoloso, avrebbe sostenuto il Ministro della Sanità, tenere aperti nel corso delle festività natalizie. Ora ovviamente si attendono le indicazioni del Premier Giuseppe Conte.

Dario Franceschini ha dichiarato in merito che è tempo di scelte rigorose di Governo e parlamento: “Solo regole più restrittive durante le festività potranno evitare una terza ondata di contagi. Per noi che abbiamo responsabilità istituzionali è un dovere intervenire oggi senza esitazioni per salvare vite umane domani”.