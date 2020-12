Stile Artigiano 2020: il mondo dei gioielli con il Laboratorio Orafo Taddei di Sanremo

E’ il Laboratorio Orafo Taddei di Sanremo il protagonista della nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, l’appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

Durante l’intervista Marco Taddei racconterà la storia del Laboratorio, iniziata 62 anni fa con il padre, e parlerà della passione per l’artigianato artistico ed il gioiello in particolare. ”Una storia famigliare – ha detto – Io sono praticamente nato all’interno del Laboratorio, dove ho sempre fatto i compiti, appassionandomi poi a questo lavoro che svolgo ormai da 40 anni. La passione in questo lavoro è fondamentale”.

Guarda l’intervista: