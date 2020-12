Sanremo: spacciava droga nonostante fosse ai domiciliari, 35enne tunisino arrestato dalla Polizia

Gli agenti della Sezione Investigativa del Commissariato di Sanremo, a conclusione di una importante indagine, hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione e spaccio di droga, un 35enne tunisino, M.B., con precedenti specifici.

L’uomo, già noto nel mondo dello spaccio, era già da mesi sottoposto agli arresti domiciliari e, da alcuni giorni era stato notato nei pressi dell’abitazione del pluripregiudicato uno strano ‘via vai’ che aveva insospettito gli investigatori del Commissariato. Dalle indagini gli agenti hanno intercettato gli acquirenti, provando le cessioni di droga del 35enne, recuperando le dosi preconfezionate e appena acquistate.

E’ stata perquisita l’abitazione del 35enne che, colto di sorpresa, ha dato in escandescenze contro gli agenti. All’interno dell’appartamento sono stati trovati 10 grammi di cocaina e circa 3.000 euro in contanti, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato per spaccio e indagato per resistenza a Pubblico Ufficiale. Il Giudice ha convalidato oggi l’arresto e disposto la misura cautelare in carcere.