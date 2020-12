Arma di Taggia: eucaliptus di piazza Chierotti, ampliata la recinzione di sicurezza e i cittadini chiedono spiegazioni

Un gruppo di cittadini di Taggia non si vuole arrendere all’abbattimento dell’eucaliptus di piazza Tiziano Chierotti. La pianta è stata recintata in un primo momento con delle transenne intorno al tronco ma stasera il comune ha proceduto ad allargare il perimetro di sicurezza estendendolo anche all'area dei dehor.

Come avevamo anticipato questa mattina, riportando uno stralcio della perizia, l’eucaliptus è considerato a rischio estremo di cedimento. Quindi l’unica soluzione prospettata rimane quella di abbattere la pianta prima che questa possa crollare a terra, in una zona dove sono presenti i tavoli di numerosi locali.



La decisione ha creato un certo malumore trattandosi di una pianta iconica per Arma di Taggia. Numerose le foto d’epoca di questo eucaliptus sono state postate nelle scorse ore su Facebook dove si è accesa la discussione tra gli utenti. Ora i cittadini contrari all’abbattimento vogliono vederci chiaro sulla decisione assunta dal Comune.



“Chiediamo all' amministrazione comunale e in primis al sindaco Mario Conio, come mai sia stata ampliata la transenna che circondava l'eucalipto centenario, emblema del lungomare ad Arma di Taggia. - affermano - Nella perizia che abbiamo ottenuto dal Comune è stata usata la foto di un albero che nulla centra con il nostro eucaliptus centenario, si tratta di un esemplare analogo tagliato anni or sono. Nel 1994 la pianta che dovrebbe essere abbattuta era stata fotografata mostrando un fusto già leggermente inclinato e in una posizione simile a quella che ha oggi. Errori fotografici a parte, vorremmo capire il perchè improvviso di questa fretta nell’abbattere un albero caro a tutta la comunità e se non fosse possibile intervenire diversamente per salvarlo”.