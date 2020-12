Arma di Taggia: eucaliptus centenario a rischio crollo, la perizia "Doveva essere abbattuto 10 anni fa"

Anche la seconda perizia conferma il quadro critico sull’eucaliptus di piazza Tiziano Chierotti ad Arma di Taggia. Una notizia che non farà piacere ai tanti che in queste ore si sono mobilitati per la salvaguardia dello storico albero che da almeno un centinaio d’anni svetta sulla costa armese.

L'albero è stato collocato in classe D (estrema), lo scenario peggiore. Rientrano in questo ambito le piante che manifestano segni, sintomi o difetti gravi, riscontrabili con il controllo visivo e di norma con indagini strumentali. La gravità è tale da rendere insufficienti eventuali interventi di riduzione, offrendo come unica strada l’abbattimento.

L’indagine inoltre, offre ulteriori spunti d’analisi, perchè secondo il perito il danno all'albero sarebbe riconducibile agli interventi di riqualificazione del lungomare. “Nel corso del biennio 2011-2012 la parte radicale del grosso eucaliptus e anche la chioma sono state stata oggetto di ridimensionamento energico per la realizzazione della nuova pavimentazione, della viabilità e dei sottoservizi. Si notano infatti dei grossi cordoni radicali recisi su cui inevitabilmente si sono insediate le carie. Ciò premesso al fine di garantire la fruizione in sicurezza dell’area si ritiene inderogabile procedere con l’immediata rimozione della pianta, attività che a mio avviso andava già fatta in allora nel corso dell’esecuzione dei lavori di riqualifica del fronte mare” - scrive il tecnico.

L’abbattimento appare ormai inevitabile. “Ci dispiace ma anche la seconda perizia che abbiamo chiesto conferma il quadro preoccupante già emerso e sottoscrive in toto quanto affermato nella prima relazione - spiega il sindaco Mario Conio, tornando sull’argomento - Non solo, la seconda perizia completa il quadro, la pianta ha subito un restringimento e un soffocamento critico non negli ultimi anni ma risalente a quando sono stati effettuati i lavori di rifacimento di piazza Tiziano Chierotti. Quell'eucaliptus andava abbattuto già all’epoca dei lavori, 10 anni fa”.

Intanto, numerosi cittadini si sono mobilitati su Facebook manifestando la volontà di non arrendersi al taglio della pianta e di essere pronti a contrastare un eventuale abbattimento. Il gruppo avrebbe anche avviato una raccolta firme da portare all’attenzione del sindaco.