Ventimiglia: gestione della mobilità cittadina, il Comune si dota di due strumenti di pianificazione

Il comune di Ventimiglia, per garantire una ottimale gestione della mobilità cittadina, ha deciso di dotarsi di due strumenti fondamentali di pianificazione dei trasporti urbani: il PUMS e il PUT.

Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), introdotto a seguito del Decreto Ministeriale del 4 agosto 2017, è un piano strategico con un orizzonte temporale di breve, medio e lungo periodo, che sviluppa una visione di sistema della mobilità. Il PUMS infatti affronta il tema delle infrastrutture per il trasporto pubblico, per la mobilità dolce, per la rete stradale primaria e per la distribuzione delle merci. E’ finalizzato a favorire la sicurezza e l’accessibilità per tutti in forme il più possibile rispettose delle istanze di sostenibilità ambientale puntando a ridurre le emissioni di inquinanti e a migliorare nel complesso la qualità degli spazi urbani.

Il Piano Urbano del Traffico (PUT), introdotto dall’art. 36 del nuovo Codice della strada (nuovo Cds), costituisce uno strumento tecnico-amministrativo di breve periodo, finalizzato a conseguire il miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico e il contenimento dei consumi energetici, nel rispetto dei valori ambientali.

Come precisato dalle linee guida “Il PUMS è nettamente differenziato dal PUT, ma è con esso interagente. Il PUMS è un piano strategico di medio-lungo termine, con il quale si affrontano problemi di mobilità la cui soluzione richiede ‘investimenti’ e quindi risorse finanziarie e tempi tecnici di realizzazione, oltre che la realizzazione di politiche urbane/metropolitane complesse e intersettoriali. Gli obiettivi vengono perseguiti ‘non a risorse infrastrutturali inalterate’. Il PUT, invece, essendo un piano di breve periodo, assume ‘risorse infrastrutturali inalterate’ ed organizza al meglio l’esistente. E’ quindi sostanzialmente un piano di gestione”.

Ogni cittadino può presentare osservazioni entro il 10 gennaio prossimo, al Protocollo Generale o via PEC all'indirizzo: comune.ventimiglia@legalmail.it.