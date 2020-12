Vallecrosia: pubblicato dal Comune il bando per i contributi sui canoni di locazione per le famiglie in difficooltà

Il Comune di Vallecrosia ha pubblicato sul proprio albo pretorio (QUI) il bando per richiedere i contributi sui canoni di locazione pagati nell’anno 2019 dai nuclei familiari con difficoltà economiche anche sopraggiunte.

I contributi, dopo l'istruttoria positiva delle domande, saranno liquidabili agli interessati già a fine marzo 2021. "L'utile strumento di aiuto finanziario - evidenzia l'Assessore Piardi - si va a sommare a quanto già messo in campo dal Comune a sostegno delle fasce economiche più deboli e nei prossimi giorni si avvierà anche un nuovo intervento, simile per la portata economica a quello della scorsa primavera, di sostegno ai bisogni alimentari delle famiglie più duramente colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia. Un grazie al personale comunale ed esterno addetto al Settore Socioculturale, gli altri dipendenti e i volontari che in questi mesi si sono prodigati e hanno intensificato il lavoro in presenza per aumentare i servizi offerti alle fasce più deboli della cittadinanza".

Il nuovo bando di sostegno ai canoni di locazione, già operativo e pubblicato, stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 (Fondo sociale affitti). Possono partecipare al bando per la corresponsione dei contributi del Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione, i titolari di un contratto di locazione ad uso abitazione prima casa (che non deve essere stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado), regolarmente registrato entro l'anno 2020 (prima registrazione o rinnovo della stessa) che siano in possesso dei requisiti specificati (scaricabili sotto).