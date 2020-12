Per le feste Sanremo si colora anche nelle fontane. E così si riempie di luce anche la storica fontana di piazza Cesare Battisti, di fronte alla vecchia stazione ferroviaria.

L'iniziativa del Comune è stata pensata proprio per le feste natalizie 2020 ma, stando a quanto trapela, pare che potrebbe essere riconfermata anche per le grandi occasioni, quando Sanremo balza agli onori delle cronache per i diversi eventi di portata nazionale e non solo.