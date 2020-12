Sanremo: la fibra ottica arriva alle porte del centro storico, via a 10 giorni di lavoro in piazza Nota

Nell’anno della didattica a distanza e dello smart working, prosegue il lavoro per l’estensione della banda larga anche nel cuore di Sanremo, non solo nelle zone periferiche.

Sabato prenderanno il via i lavori di Alpitel per portare la fibra ottica alle porte del centro storico. Sarà realizzato uno scavo che servirà per cablare la zona. Il cantiere sarà allestito in questi giorni nella zona di piazza Nota (dal civico 8 al civico 10). La fine dei lavori è fissata per il 23 dicembre.

Nelle ultime settimane è proseguito l’impegno del Comune per portare la fibra ottica nelle ‘zone bianche’ ancora presenti in città. In particolare quella del centro storico è un’area nella quale, per via anche di vincoli di stampo architettonico e legati alla Sovrintendenza, non è semplice portare le nuove infrastrutture.