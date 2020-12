Dimostriamo di essere una provincia che fa squadra: manca un giorno alla fine del concorso del Fai, facciamo vincere la ferrovia Cuneo-Nizza? Vogliamo proprio che vinca Firenze? Serve adesso il tuo voto!

A mezzanotte di oggi si chiuderà il concorso “I luoghi del cuore” voluto dal FAI per individuare i luoghi italiani da non dimenticare. La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza potrebbe farcela a vincere, ma non è detto: da giorni è in altalena con la villa-castello di Sammezzano che si trova a Reggello, in provincia di Firenze.

La ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza è una meraviglia, non solo per la bellezza dei luoghi che attraversa e le viste mozzafiato che offre, ma anche per il servizio che sta svolgendo a favore delle popolazioni dell’Alta Valle Roya colpite dalla tempesta 'Alex'. È una ferrovia 'nostra', come 'nostri' sono i territori e le vallate che attraversa: non importa se italiani o francesi, se piemontesi, liguri o nizzardi.

Sono luoghi nei quali si parla un dialetto simile, ci si è 'mischiati' nei secoli e si ha imparato a rispettarci ed a volerci bene. Prova ne sia che è sorto, in Piemonte e Liguria come nelle Alpi Marittime, un vero movimento popolare a favore della ferrovia, per aiutarla a vincere questa importante sfida, per diventare il luogo più amato, il luogo del cuore, di quest’anno difficile.

Un sogno? Certo Cuneo e Imperia, come popolazione, non possono competere con Firenze, ma dalla nostra parte vi è l’amore per questa linea ferroviaria, il rispetto per il territorio, la voglia di difendere le nostre eccellenze.

Vi è una sola maniera per raggiungere lo scopo e c’è tempo fino a mezzanotte di oggi. Bisogna cliccare QUI registrarsi e votare. Pochi secondi per cercare di far vincere la ferrovia Cuneo-Ventimiglia-Nizza: ogni voto é importante. I trasporti a Cuneo non eccellono certo: l’autostrada è incompiuta, la linea ferroviaria per Torino è ad un solo binario, quella per Mondovì interrotta da tempo, il tunnel del Tenda chiuso dopo la frana in terra francese.

C’è la Cuneo-Nizza, è importante, è parte delle nostre radici, è il simbolo forte e concreto della nostra capacità di resilienza e di superamento delle difficoltà.

Perché mancare ad un appuntamento così importante, quando basta un clic!



C’è tempo fino a mezzanotte: la ferrovia ha ottenuto, fino ad ora, poco più di 40 mila voti, un numero di tutto rispetto. È il momento di muoversi, di darsi da fare...di votare. Domani non si potrà più farlo!