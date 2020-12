Ventimiglia: domenica l'elezione per il nuovo consiglio direttivo della bocciofila di Roverino

Domenica 20 dicembre, a Ventimiglia, dalle ore 10 alle 17, si terranno le elezioni per il consiglio direttivo della bocciofila di Roverino. Saranno chiamati al voto gli oltre 200 soci del sodalizio.

Le operazioni di voto si terranno nel rispetto delle misure precauzionali anti Covid. "Il nuovo consiglio direttivo della società rimarrà in carica per il biennio 2021/2022. - ricordano dalla Bocciofila di Roverino - le candidature a consigliere si ricevono in segreteria fino alle ore 18 di giovedì 17 dicembre".