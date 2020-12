Sanremo: Natale e Capodanno con alberghi deserti o chiusi “Il telefono non suona, siamo fermi allo zero più assoluto”

Sanremo, come tutta la Riviera e, in generale, ogni angolo d’Italia che vive di turismo, chiuderà il 2020 con un Natale e un Capodanno all’insegna del numero ‘zero’. Se per il ponte dell’Immacolata qualche sparuta prenotazione si è vista, così non sarà per le feste. Il nuovo Dpcm blocca gli spostamenti e, di conseguenza, blocca il turismo. Non ci si potrà spostare tra i Comuni il 25-26 e il 1° gennaio, ma dal 20 dicembre al 7 gennaio non ci si potrà nemmeno spostare tra regioni. Impossibile organizzare una vacanza.

Le parole di Silvio Di Michele, portavoce di Federalberghi Sanremo, sono chiare e non lasciano spazio all’immaginazione: “Siamo fermi allo zero più assoluto, il telefono non suona. Non sappiamo se riapriremo, lavoriamo con due camere alla settimana per persone che vengono a Sanremo per motivi professionali”.

C’è una speranza all’orizzonte? Con la gara di enduro che si svolgerà a Sanremo è possibile vedere circa 300 presenze in zona, mentre un’altra ventata di ossigeno arriverà con ‘Sanremo Giovani’. Per il resto è notte fonda.