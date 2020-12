Montecarlo: punto della situazione del Governo "Situazione in miglioramento ma non si deve abbassare la guardia"

Si è svolta venerdì scorso una nuova riunione del Comitato di monitoraggio congiunto Covid-19 nel Principato di Monaco. Il Governo e i rappresentanti del Consiglio Nazionale hanno discusso le decisioni prese e da prendere nel contesto della crisi sanitaria e le sue conseguenze sociali ed economiche.

L'obiettivo principale dell'incontro è stato quello di fare il punto sull'annuncio delle misure francesi che entreranno in vigore domani. E’ stato analizzato in particolare l'impatto sul Principato del coprifuoco stabilito tra le 20 e le 6 dalle autorità transalpine ed è seguita una relazione sull'evoluzione della situazione sanitaria nel Principato, mentre le misure attuate dal 1° novembre sono state prorogate fino al 18 dicembre.

I dati registrati mostrano un andamento favorevole della situazione. Il tasso di incidenza (ovvero il numero di persone infette in un periodo di 7 giorni ridotto a 100.000 abitanti) è stato ridotto di quattro volte in un mese e il numero di persone ricoverate in terapia intensiva si è dimezzato. Tuttavia, le autorità sanitarie sollecitano la massima cautela a causa della circolazione attiva del virus in molte parti d'Europa. Una vigilanza necessaria soprattutto perché le festività natalizie sono, per molte persone, sinonimo di viaggi all'estero e tante interazioni sociali che favoriscono la diffusione del virus.

Nel corso dell’incontro si è anche parlato di aggiustamenti che potrebbero essere messi in campo nelle prossime settimane se la situazione sanitaria lo consentirà, in particolare in ambito sportivo, nel quale il Governo sta lavorando per un ritorno sicuro alla pratica, in linea con la richiesta dei funzionari eletti.

Il comitato misto ha anche esaminato la questione dei tamponi e dei vaccini. Il governo ha confermato di aver opzionati i diversi vaccini disponibili, quando saranno approvati dalle autorità sanitarie. Si sta anche lavorando al loro stoccaggio mentre il governo ha ricordato che la vaccinazione sarà effettuata su base volontaria.

La commissione mista si è quindi occupata degli aspetti socio-economici della crisi, prestando attenzione alle particolari difficoltà incontrate dai commercianti. Tutti hanno evidenziato l’importanza dell’operazione che immette nell'economia locale 5,5 milioni di euro, attraverso buoni emessi agli esercenti, a dipendenti pubblici e statali.