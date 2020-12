Gmail e YouTube in down: irraggiungibili le piattaforme Google, per circa un'ora disagi per milioni di persone

Si è ‘rotto’ Google? Così sembrerebbe visto che un malfunzionamento sta interessando i servizi di ‘Big G’ in tutto il mondo. Sono migliaia le segnalazioni per i problemi riscontrati alla posta di Gmail ma anche a You Tube, le video chat come Google Meet e Classrom. La maggior parte delle segnalazioni arrivano dall’Europa, per via del fuso orario, ma sono diversi anche i messaggi che arrivano dal resto del globo.

Il malfunzionamento è iniziato alle 13 e, al momento, non si escludono tra le cause anche un sovraccarico per la didattica a distanza che si svolge in tutta Europa o, addirittura, un fantomatico attacco hacker. Al momento su Gmail è scritto "Spiacenti... il sistema ha riscontrato un problema" mentre su YouTube "Qualcosa è andato storto".

Dopo un down generalizzato durato oltre un’ora, nel corso della quale moltissimi utenti da tutta Italia hanno incontrato grosse difficoltà tentando di collegarsi al motore di ricerca e, soprattutto, ai molti servizi Google ad esso connessi - dalla posta elettronica di Gmail alle mappe fornite gratuitamente mediante Gmaps, fino alla piattaforma Meet, molto utilizzata in questi mesi per la didattica a distanza – da pochi minuti tutto l’ecosistema facente capo al ‘gigante’ di Mountain View sembra essere tornato a funzionare regolarmente.