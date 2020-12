Cultura della Legalità: continua il lavoro dell'Istituto 'Fermi-Polo-Montale' di Ventimiglia e Bordighera

L’Istituto 'Fermi-Polo-Montale' con sede a Ventimiglia e Bordighera, diretto dalla Dottoressa Antonella Costanza, si distingue da anni per il suo impegno nel promuovere una cultura di Legalità con l’obiettivo primario di formare i suoi studenti affinché diventino dei cittadini attivi e responsabili. Tutti gli eventi organizzati, sia gli incontri con personalità che si sono distinte per il loro impegno nella lotta contro la criminalità organizzata o la partecipazione ad eventi anche al di fuori del nostro territorio, sono finalizzati alla promozione del senso civico, alla condanna di ogni forma di violenza, prevaricazione o negazione dei fondamentali diritti umani.

Le personalità ospiti del nostro istituto in questi anni sono testimoni e protagonisti della lotta alle mafie che con le loro parole, la determinazione, la volontà, portano avanti da tempo un messaggio di legalità di grande valenza sociale e civile. Tra esse ricordiamo:

Rocco Mangiardi, che con coraggio e forte senso di responsabilità è stato il primo imprenditore calabrese a denunciare i suoi estortori divenendo testimone di giustizia; i coniugi Giovanni e Francesca Gabriele, genitori del piccolo Dodò ucciso a Crotone durante un conflitto a fuoco di stampo mafioso; Giuseppe Costanza, l’autista giudiziario di Giovanni Falcone, unico sopravvissuto alla strage di Capaci del 23 maggio 1992; Claudia Loi, sorella di Emanuela Loi, agente di scorta del giudice Paolo Borsellino, deceduta nella strage di via D’Amelio del 1992; l’on. Piera Aiello, testimone di giustizia e membro della Camera dei Deputati dal 2018, cognata di Rita Atria; Salvatore Borsellino, fratello di Paolo e fondatore del Movimento delle Agende Rosse.

Oltre a ospitare queste personalità di spicco i nostri studenti hanno partecipato ad eventi sia sul nostro territorio che al di fuori della nostra regione come alle "5 giorni di Musica contro le Mafie" lo scorso anno a Cosenza. Grazie a questo impegno incessante e costante nel promuovere una cultura di legalità il giorno 28 ottobre 2019 al nostro istituto è stato conferito un premio dal Parlamento Internazionale della Legalità consegnato alla dirigente dott.ssa Antonella Costanza presso la Sala dei Gruppi Parlamentari a Montecitorio.

Nel corrente anno, nonostante le restrizioni legate alla diffusione del Covid ci impediscano di organizzare eventi dal vivo all’interno delle strutture scolastiche, stiamo cercando di tenere sempre acceso l'interesse dei nostri studenti su queste tematiche aderendo a diverse iniziative tra cui il percorso di Educazione Civica online organizzato dalla rete antimafia di Brescia e Radio della Speranza di Catania. Il primo incontro si è svolto il giorno 24 novembre e ha affrontato la tematica dei bambini vittime innocenti di mafia e degli “invisibili” morti nell’indifferenza generale, mentre l’incontro di giovedì 10 dicembre in occasione della “Giornata mondiale sui diritti umani” ha avuto come ospiti lo scrittore Giulio Cavalli e Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace. Il percorso si concluderà il 22 dicembre con la presenza nella video conferenza di Salvatore Borsellino. A questo percorso, a cui hanno aderito diverse scuole italiane, è stato curato dal prof. Mario Bruno Belsito che da anni si impegna e collabora con la nostra dirigente per portare avanti con determinazione e impegno costante un messaggio di legalità, di lotta contro ogni tipo di violenza e sopraffazione.

Nei prossimi mesi i ragazzi e i docenti saranno coinvolti in diversi altri incontri e laboratori online organizzati dall’associazione “Libera contro le Mafie” e dalla referente alla legalità del nostro istituto, la prof. ssa Rita Crispo.