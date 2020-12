Coronavirus: dopo l'assalto ai negozi del weekend in arrivo una possibile nuova restrizione per Natale e Capodanno

La nostra regione è da tempo zona gialla mentre il vicino Piemonte lo è da pocher ore ma, mentre sono in molti tra i residenti del Nord Ovest a pensare ad un soggiorno in Liguria per le feste di Natale, alla ricerca di un clima migliore, si stanno pensando, a livello nazionale alcune restrizioni durante la settimana di Natale, richiudendo bar, ristoranti e negozi.

Il governo sta valutando nuove misure restrittive tra Natale e Capodanno nei giorni festivi e prefestivi, rendendo tutta l'Italia zona arancione o rossa, con l'eccezione di una deroga agli spostamenti tra i piccoli comuni (sotto i 5mila abitanti) dove ci si potrebbe spostare fuori comune entro 30 chilometri. Tutto questo per evitare una terza ondata, tra gennaio e febbraio, soprattutto dopo aver visto immagini di affollamento, ieri, in tante città, anche sulla scia della decisione di Angela Merkel di varare il lockdown generale.

E' previsto per oggi un incontro tra i capidelegazione della maggioranza, Comitato Tecnico Scientifico con i ministri Lamorgese e Boccia. Nessuna linea di allentamento, pare, contro il parere delle Regioni.

Sembra così tramontare l'ipotesi di un possibile allentamento, tanto invocato dalle Regioni. Ieri il presidente del Piemonte Alberto Cirio, ha detto, intervistato da Sky Tg24 -"Il rispetto delle regole non può dipendere solo dagli eventuali controlli, ma dipende soprattutto dal senso di responsabilità di ciascuno di noi. Siamo sabaudi abbiamo il senso di responsabilità istituzionale nel sangue. Non possiamo però sprecare questa opportunità, ripetendo gli errori fatti la scorsa estate. Dobbiamo essere rigorosi nel rispettare le misure anti contagio".