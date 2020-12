Bordighera: il Comune acquisterà il piazzale Raoul Zaccari di fronte alla stazione

Attraverso una delibera emanata dal consiglio comunale di Bordighera la giunta ha approvato l’acquisto dell’area antistante la stazione, il piazzale Raoul Zaccari, e amplierà il parcheggio pubblico in quanto il suolo in questione di proprietà della società ’S.A.T.A. s.r.l.’ con sede a Milano è ora in vendita.

Area che presenta anche un collegamento pedonale attraverso via Santo Stefano e via Vittorio Emanuele, precisamente nel tratto di via Vittorio Emanuele compreso il palazzo del Parco (a Est) ed il sottopasso di via Noaro (a Ovest).

Il Comune avvierà le trattative relative all’acquisto chiedendo contestualmente apposita verifica di congruità all’Agenzia del Demanio della stima poi effettuata dal settore tecnico del Comune. L’eventuale futura acquisizione previa valutazione di congruità, si intende, è subordinata al reperimento dei fondi nel bilancio comunale.