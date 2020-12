Target: 1921-2021, la Strescino di Imperia si avvicina ai suoi primi 100 anni

Si avvicinano i primi 100 anni per l'azienda Strescino di Imperia: una storia fatta di passione, trasparenza e unione. Arrivata alla terza generazione, una fra le più importanti realtà imperiesi e un punto di riferimento nazionale nella distribuzione del vetro, vede oggi conviverne due contemporaneamente, tra scelte importanti, evoluzioni che mantengano le tradizioni e un rapporto di fiducia con i propri clienti.

In un secolo di storia lavorativa e familiare l'azienda guidata oggi da Pasquale Strescino e dai figli Sara e Paolo, si affaccia in un panorama non comune che sperimenta, affrontandola, una pandemia. Idee e lavoro che combaciano sia con il rispetto per l'ambiente sia con la politica green, ma anche con quella sociale per cui la Strescino si contraddistingue da anni, appoggiando progetti che sostengono molte realtà del territorio.

“Da quando siamo bambini io e mia sorella abbiamo sempre visto mio padre e mia madre alzarsi all'alba e lavorare fino a sera. Lavorare in famiglia non è sempre semplice ma è un grande valore e il nostro lato positivo per fare gruppo”. Questa è la storia dell'azienda Strescino dal 1921 ad oggi.