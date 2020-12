Sprint finale per la 'Ferrovia delle Meraviglie' tra i 'Luoghi del Cuore Fai': firma anche il Sindaco di Ventimiglia

Ormai siamo giunti allo sprint finale e la Ferrovia delle Meraviglie, con oltre 42.600 voti, meravigliosa, storica linea ferroviaria che collega il mare ai monti, la Liguria al Piemonte, sta combattendo testa a testa con il sito concorrente che ora è in prima posizione al concorso FAI 'Vota il tuo Luogo del Cuore'.

Non tutto è perduto, occorre un impegno di tutti noi. Votiamo e facciamo votare i nostri amici e conoscenti sul sito online FAI, oppure, per chi lo desidera, su carta, per questo sono molti i punti a Ventimiglia in cui si può votare: il punto Informazioni Turistiche in via Roma, Farmapoint al Centro Commerciale, Dolci Risvegli in Largo Torino 3. Domani, in via Mazzini 12 nella sede della 'Cumpagnia dei Ventemigliusi' dalle 10 alle 12, si potrà votare.

Anche il Sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha aderito con entusiasmo alla raccolta firme ed ha votato insieme con tutta la Giunta Comunale. Il Sindaco sollecita i suoi concittadini a votare la Ferrovia delle Meraviglie: la linea Ventimiglia Cuneo oltre che sito di interesse storico, paesaggistico, culturale e turistico in questo periodo è divenuta una risorsa essenziale per la vita economica di tutta la Val Roya, unico collegamento diretto fra Basso Piemonte e Liguria di Ponente, una via sì turistica ma anche commerciale e di vitale importanza per il trasporto oltre che di viaggiatori anche di beni di prima necessità per molti paesi della valle che resteranno per anni senza altre vie di comunicazione dopo la recente disastrosa alluvione.