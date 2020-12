La 'Ferrovia delle Meraviglie' scivola al secondo posto nei 'Luoghi del Cuore', arriva la spinta di Vittorio Brumotti (Video)

Anche Vittorio Brumotti, il noto ‘inviato’ di Striscia la Notizia, sostiene la Ferrovia delle Meraviglia, ovvero la strada ferrata che unisce il Piemonte con la Liguria e la Costa Azzurra, rimasto l’unico modo di spostarsi (quando sarà riattivata) dopo l’alluvione del 2 e 3 ottobre scorsi.

La gara è aperta e sembra che, nelle ultime ore la ‘nostra’ ferrovia sia scivolata al secondo posto. In particolare alcuni ‘luoghi’ di Lombardia e Toscana, dove i comitati nati appositamente stanno spingendo decisamente sull’acceleratore, stanno insidiando la linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza.

Sia in provincia di Cuneo che nella nostra si sta lavorando per far tornare al primo posto la ferrovia ma ci sono pochi voti di distacco con il ‘Castello e Parco Sammezzano’ in provincia di Firenze e il ‘Castello di Brescia’. Ora arriva un endorsement importante, quello di Vittorio Brumotti che ha ufficializzato il suo voto spingendo anche altri a farlo.

La ‘Ferrovia delle meraviglie’, lo ricordiamo, è una straordinaria opera di ingegneria e di buon gusto: oltre alla sua bellezza nell'ultimo periodo visto la recente esondazione che ha devastato la Valle Roya, la Valle Vermenagna e Ventimiglia rappresenta l'unica via di collegamento vista la devastazione della rete stradale.

Mancano pochi giorni e la richiesta dei promotori dell’iniziativa è quella di estendere l'invito a tutti i residenti della regione. La ‘Ferrovia delle meraviglie’, a sei giorni dalla scadenza del concorso, rimane l'unica opera della nostra zona a poter ambire a un riconoscimento che, lo hanno ricordato i sindaci dell'Unione Alpi Marittime, può dare una visibilità a un'opera strategica e fondamentale dopo le recenti esondazioni del 2 e 3 ottobre.