Vallecrosia: consiglio comunale convocato in videoconferenza per mercoldì prossimo

Il Consiglio comunale di Vallecrosia è stato convocato per mercoledì 16 dicembre alle ore 18 in video conferenza con collegamento dedicato in diretta streaming attraverso link reperibile sulla home page del sito istituzionale del comune http://www.comune.vallecrosia.im.it/.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno, l’approvazione della variante al progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime, adeguamento dei dehors presenti nel territorio comunale all'emergenza sanitaria covid 19; trasferimento dell’ex-sede della polizia municipale da patrimonio indisponibile a disponibile, adozione regolamento per l’erogazione di contributi economici, variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022, interpellanza del gruppo consigliare ‘Voi con noi’ su ‘Abbattimento delle barriere architettoniche nella città di vallecrosia’.