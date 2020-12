Stile Artigiano 2020: il pane e la sardenaira con il Maestro Panificatore Carlo Rovere

La panificazione, i prodotti locali e la tradizione del territorio sono al centro della nuova puntata di Stile Artigiano “Digital Edition”, l'appuntamento organizzato dalla Confartigianato dedicato alle imprese del territorio, che proseguirà fino a domenica 20 dicembre. L'iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Liguria, per il tramite della Commissione Regionale dell’Artigianato, e della Camera di Commercio.

L’ospite di oggi è infatti il Maestro Artigiano Panificatore Carlo Rovere che racconterà la lunga tradizione di famiglia che lo ha portato, insieme alle moglie, a gestire le attuali attività: “Il Fornaio” in corso Matuzia 209 e “Pasta Madre” in via Corradi 52/54 entrambe a Sanremo. Nell’intervista si parlerà della ricerca della ricetta tradizionale della sardenaira, che ora può fregiarsi del marchio De.Co., e della passione per questo lavoro che lo porta ogni giorno a sfornare il pane ed i prodotti del territorio.

Guarda l’intervista: