Sanremo: è in libreria il volume ‘La Liguria sorride’ da un’idea dello scrittore Marino Magliani

La casa editrice Lo Studiolo è lieta di annunciare che, malgrado tutto, la Liguria sorride. O almeno ci prova con la pubblicazione di un volume che raccoglie venti racconti inediti di autori di tutta la regione. Quinta uscita della collana “Versificando”, l’antologia nasce da un’idea del noto scrittore Marino Magliani, realizzata in collaborazione con Barbara Panelli.

I due curatori hanno scelto e coinvolto gli autori che si sono cimentati nel progetto di raccontare storie, fatti reali o di fantasia, ricordi romanzati, con l’intento di affrontare con un sorriso o con disincanto le sfide del quotidiano. “La Liguria sorride”, volume di quasi 160 pagine in elegante veste editoriale, comprende racconti di Fulvio Belmonte, Renato Bergonzi, Marina Berti, Daniele Cambiaso & Sabrina De Bastiani, Marco Cassini, Francesca Ceravolo, Arianna Destito, Gianni Donaudi, Riccardo Ferrazzi, Antonella Grandicelli, Laura Guglielmi, Paola Maccario, Sara Maggi, Alessandro Marenco , Bruno Morchio, Guido Novaro, Lino Pastorelli, Rossana Pavone, Thomas Piegeler e Giacomo Lantrua, che firma anche l’introduzione. Vi si trovano luoghi, personaggi, suggestioni, raccontati con stili e secondo registri narrativi diversi, permeati comunque dall’amore verso una terra, quella di Liguria, storicamente esposta a mille traversie ma anche premiata nelle sue bellezze paesaggistiche e climatiche. La copertina è illustrata da un quadro dell’artista torinese Gloria Fava.

Il libro è da domani in tutte le librerie della zona, e si propone come un’idea regalo per l’imminente Natale a soli euro 16. La pubblicazione è anche reperibile nei principali bookstore online oppure sul sito ufficiale dell’editore: www.studioloedizioni.com