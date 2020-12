Coronavirus: cresce leggermente oggi il rapporto tamponi-positivi ma numeri sostanzialmente stazionari

Cresce leggermente, quest’oggi, il rapporto tra tamponi e positivi nella nostra provincia. Sono infatti stati 191 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, a fronte di 2.248 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ovvero uno ogni 11,76 pari all’8.49%.

Nella nostra provincia sono stati 5 i nuovi positivi mentre 41 sono stati quelli del savonese, 115 a Genova e 22 a Spezia. Non riconducibili alla residenza in Liguria sono stati 8.

Sono 28 i morti per Covid-19 segnalati oggi in Liguria (decessi avvenuti tra il 25 novembre e ieri), nessuno dei quali nella nostra provincia.

Totale tamponi effettuati: 633.457 (+2.248)

Totale antigenici rapidi: 99.296 (+2.803)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 54.364 (+101)

Totale casi positivi (esclusi guariti e deceduti): 9.266 (-497)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 790 (-75)

Savona - 1.044 (-43)

Genova 5.282 (-220)

La Spezia 1.467 (-123)

Residenti fuori regione o estero - 272 (-7)

Altro o in fase di verifica: 411 (-29)

Totale - 9.266 (-497)

Ospedalizzati: 929 (-3) | 88 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 105 (+3) | 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 80 (+1) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 258 (-1) | 30 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 20 (-2) | 4 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 131 (-2) | 6 (-2) in terapia intensiva

Gaslini - 9 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 119 (+1) | 9 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 98 (-1) | 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 - 109 (-1) | 12 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 8.318 (-495)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 42.507 (+660)

Deceduti: 2.591 (+28)