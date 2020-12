Auto francesi bloccate al confine: facciamo chiarezza sulle norme in vigore, da domani si passa all’autocertificazione

Una nostra lettrice ci ha segnalato di aver visto questa mattina la Polizia di Frontiera intenta a bloccare alcune auto francesi poiché gli autisti non avevano motivo e quindi comprovate esigenze di spostamento. Fatto che ha suscitato curiosità in quanto il Dpcm non parla nello specifico di divieto di transito fra nazioni. Abbiamo quindi fatto le opportune verifiche per schiarire le idee sulle norme attuali.

La Francia, sebbene con misure allentate, è ancora in lockdown. È permesso lo spostamento per motivi di salute, lavoro, scuola, spesa in prossimità del proprio domicilio ed è permessa una passeggiata di massimo tre ore entro un raggio 20 chilometri dalla propria abitazione. Quindi il controllo effettuato dalla Polizia di Frontiera di questa mattina è soltanto normale prassi e in quanto la popolazione francese ancora sotto limitazioni (vedi spostamenti entro 20 chilometri sul proprio territorio) subisce di conseguenza verifiche alla frontiera e, qualora venisse trovata, come nel caso di questa mattina, senza valide ragioni, l’invito è di rientrare entro i propri confini. Proprio come accade per gli avventori provenienti dalle zone rosse sul nostro territorio. Quindi nulla di strano, semplicemente consueti controlli volti a tutelare la sicurezza. Per i frontalieri, invece, è prevista la deroga che gli consente di raggiungere il posto di lavoro e garantisce il rientro alla propria abitazione.

Da domani, come previsto dal Dpcm, chi rientra in Italia dovrà presentare autocertificazione con la quale si dichiara in quali Paesi si è passati o ci si è fermati negli ultimi 14 giorni, test molecolare antecedente 48 ore al rientro in Italia (naturalmente negativo), in assenza del quale bisognerà effettuare quarantena di 14 giorni e comunicare rientro alla propria Asl di appartenenza.