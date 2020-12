Nuova formazione on line di Confartigianato: corsi per operatore del settore alimentare e addetto alla conduzione di carrelli elevatori

Si terrà giovedì e il 15 dicembre, in modalità webex, la nuova edizione dei corsi di formazione OSA, organizzati dalla Confartigianato di Imperia, in materia di igiene dei prodotti alimentari ai sensi della Delibera della Giunta Regionale 29/06/2012 n° 793. La Delibera rende obbligatorio in Liguria la formazione per tutti gli operatori del settore alimentare destinati a venire in contatto, diretto o indiretto, anche temporaneamente, con gli alimenti (attività di produzione, manipolazione, somministrazione, confezionamento, deposito, trasporto e vendita).

Le lezioni on line, attraverso la piattaforma Webex, si terranno giovedì prossimo (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18) e il 15 dicembre (dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18). Sono infatti previsti i moduli, a seconda della tipologia, di 8 ore e di 16 ore, oltre ai relativi aggiornamenti.

Sempre nel mese di dicembre è poi previsto il corso per Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo. L'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, entrato ufficialmente in vigore a marzo 2013, individua quali sono le macchine e le attrezzature di lavoro che richiedono un'abilitazione degli operatori, includendo, tra queste, le piattaforme di lavoro mobili elevabili, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo e di gru su ruote (Travel lift).

Per poter manovrare le suddette macchine è necessario, dunque, frequentare un percorso formativo specifico, ma gli obblighi riguardano anche il datore di lavoro: in base a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/08, egli deve fornire ai lavoratori tutte le indicazioni e l'adeguata formazione prevista per un uso corretto di tali macchine. Si ricorda che l'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell’attestato, previo aggiornamento di una durata minima di 4 ore.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato scrivendo una mail all’indirizzo sicurezza@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524523.