Le raccomandazioni del Vescovo Suetta per il Natale: "Suonate le campane a mezzanotte ma niente streaming"

Il Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Antonio Suetta, in relazione alla normativa in vigore per l’emergenza sanitaria, che prevede restrizioni riguardo alla mobilità e quindi anche per i fedeli partecipanti alle celebrazioni liturgiche, ricorda che il prossimo 24 dicembre non sarà possibile celebrare la Santa Messa della ‘Notte di Natale’ in un orario che non consenta poi il rientro in casa dei fedeli entro le 22 (cosiddetto ‘coprifuoco’).

“Non fornisco particolari indicazioni organizzative – evidenzia il Vescovo - e mi limito a raccomandare di disporre gli orari delle celebrazioni secondo le esigenze dei fedeli e secondo opportunità pastorale, evitando di moltiplicare le Sante Messe a discapito della cura liturgica richiesta dalla solennità del Natale. Penso che si possa adeguatamente valorizzare la Messa Vespertina nella Vigilia laddove è consuetudine la celebrazione della liturgia festiva anticipata. Se l’opportunità pastorale lo suggerisce si può convenientemente collocare la celebrazione della Messa della Notte in un orario idoneo, ad esempio intorno alle 20”.

“Ricordo – prosegue - che le norme liturgiche richiamano la necessità che la scelta dei quattro formulari eucologici proposti per la Solennità del Natale siano effettivamente coerenti con l’orario della celebrazione, mentre è possibile scegliere le letture (nel solito ordine: Antico Testamento, Nuovo Testamento e Vangelo) attingendo liberamente dai quattro formulari proposti dal Lezionario. Concretamente suggerisco che, laddove si opti per la sola celebrazione della Messa Vespertina della Vigilia, si utilizzino i testi previsti per la Messa della Notte, specialmente il brano evangelico con il racconto della natività”.

“Raccomando di evitare assolutamente ogni trasmissione (streaming, facebook, ecc.) – termina - di eventuali celebrazioni individuali nell’orario di Mezzanotte. I fedeli che, impossibilitati a recarsi in Chiesa, desiderano seguire la Santa Messa in TV o via internet siano opportunamente invitati a seguire la Santa Messa Presieduta dal Papa all’orario che sarà reso noto. Invito a far suonare le campane di tutte le Chiese alla Mezzanotte di Natale. Ricordo ancora la raccolta di Carità per i cristiani di Armenia l’ultima domenica di Avvento. L’occasione mi è gradita per rinnovare gli auguri di un Santo e Sereno Natale: vi prego di portare il mio saluto e la mia benedizione a tutti i fedeli”.