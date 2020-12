Ventimiglia: duro 'j'accuse' del Pd all'Amministrazione "Dite la verità, i fondi per i bisognosi arrivano dal Governo!"

“Abbiamo appreso che l'amministrazione di Ventimiglia si sta vantando di destinare 200.000 euro alle persone in stato di bisogno a seguito dell'emergenza Covid. Ancora una volta la giunta Scullino mente sapendo di mentire”.

E’ questo il duro intervento contro l’Amministrazione comunale frontaliera, da parte del locale circolo del Partito Democratico che argomenta in questo modo il ‘j’accuse’ alla Giunta Scullino. “Cari amministratori quei soldi, precisamente 185.953,71 euro, derivano da risorse erogate dal Governo con il Decreto del 23 novembre scorso e voi avete aggiunto solo 14.000 euro! La spregiudicatezza con la quale mentite ai vostri cittadini, millantando di intervenire per aiutarli, senza dare conto dell'azione del governo, ci induce a pensare che avete un continuo bisogno di alimentare il consenso e che non avete alcuna considerazione dei ventimigliesi che ingannate senza scrupoli”.

“Avete tentato di fare la stessa cosa anche a marzo – termina il Pd ventimigliese - in occasione di altri fondi stanziati sempre dal Governo. É il caso di dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio. Siate seri, lavorate e date conto del lavoro altrui!”