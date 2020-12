Da Ponente arriva una ventata di “Neorealismo”: online il nuovo album del rapper ventimigliese Naesh (L’intervista)

Nel ‘rap game’ troppo spesso si inventano scenari, storie, passati che non esistono solo per costruirsi un personaggio affine alla linea. Ma oggi raccontiamo una realtà che va in direzione ostinatamente contraria.

Da Ventimiglia, terra di confine, arriva “Neorealismo”, l’ultimo album del rapper Ventimigliese Naesh. Un fine ritratto di una città dai due volti, amata e odiata, lucente e oscura che alterna la propria storia tra pagine di cronaca e scorci mozzafiato. C’è tutto questo in “Neorealismo”, album profondo e trasversale, coerentemente rap nel dipingere la Ventimiglia contemporanea.

Ne parliamo oggi con l’autore, Giacomo ‘Naesh’ Viale. Un approfondimento per conoscere ogni ‘angolo’ del suo nuovo lavoro.

Da qui potete ascoltare l’album sulla piattaforma che preferite: hyperurl.co/NaeshNeorealismo